فرنسا تحتفي بالذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية

2019/06/07 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحيي فرنسا اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي وعدد من القادة الأوروبيين الذكرى الـ75 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية ضد قوات ألمانيا النازية.وتحتضن مدينة فير سور مير شمال غرب فرنسا هذه المراسم، وسط خلافات محورها تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعاون متعدد الأطراف، فيما سيسعى القادة لإظهار أن العلاقات بين ضفتي...

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