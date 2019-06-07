7 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

2019/06/07 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر 1 قالها ظريف بكل استظراف شاهر النهاري الرياض السعودية بعد أن نفرت الطائرات العملاقة، وهاجت الأساطين المسلحة، وماجت حاملات الطائرات، وتكدست الأسلحة الأميركية في منطقة الخليج، التي ظلت تعاني لأربعة عقود من التدخلات الإيرانية الفارسية، معربدة بشرورها في معظم الدول العربية، ودون عقل أو خضوع لقانون...

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