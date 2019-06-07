البرازيل تفقد “نيمار” في بطولة كوبا أمريكا للأصابة

2019/06/07 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن بطولة “كوبا أمريكا” بعد إصابته في ودية قطر.وأشار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له، إلى أن الفحوص الطبية أثبتت تعرض نيمار لتمزق في أربطة الكاحل، وأنه لن يكون أمامه الوقت الكافي للتعافي والمشاركة في “كوبا أمريكا”.وأكد البيان أن الجهاز الفني للمنتخب...

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