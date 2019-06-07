أتلتيكو مدريد يضم الارجنتيني “نيكولاس إيبانيز”

2019/06/07 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد أتلتيكو مدريد الإسباني مع المهاجم الأرجنتيني، نيكولاس إيبانيز، المحترف في صفوف سان لويس المكسيكي، حسبما أكد رئيس الأخير، ألبرتو ماريرو، الذي أشار إلى أن اللاعب سيستمر مع فريقه، على سبيل الإعارة.وصرح مسؤول النادي المكسيكي لشبكة (فوكس سبورتس راديو) المحلية “نيكولاس انضم إلينا في يناير/كانون ثان 2018، وشارك في مرحلة إياب الدوري (كلاوسورا) وتألق...

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