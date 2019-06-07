اف 35 استغرق صنعها 25 عاما وبكلفة 122 مليون دولار وأول طلعة لها في جبل مكحول

2019/06/07 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد البعض أن الفوز بالمعركة يعتمد على عدد الصواريخ وحشد القوة وحدها، متناسين أن الجزء الحاسم في أي حرب، هو المعرفة والتمكن من تحديد المخاطر والأهداف أولا، وهو بالضبط ما تتميز به طائرة “إف 35″، التي استضافتها “الحرة” في استوديوهاتها! تصل تكلفة الطائرة الواحدة إلى 122 مليون دولار، واستغرق تطويرها أكثر من 25 سنة من...

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