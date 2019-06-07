2019/06/07 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت قائممقامية مركز السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، بانها ستقوم باعتقال ومعاقبة الاشخاص الذين يتسببون بالحرائق على جبل “كويزة” وفقا للقانون، داعية الاهالي والمصطافين الى التعامل الصحيح مع البيئة والمناطق الجبلية.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد، ان الاشخاص الذين يكونون سببا لاندلاع الحرائق سيواجهون عقوبات قانونية، مشددا على الاهالي والمصطافين التعامل الصحيح مع البيئة والمناطق الجبلية.

واضاف محمد ان المصطافين يقومون في كثير من الاحيان بزيارة جبل “ازمر” الا ان الجبل وللاسف يتعرض في فصل الصيف الى الحرائق، مطالبا الاهالي والمصطافين قبل مغادرتم الجبل التأكد من اطفاء النيران وعدم بقاء الجمر من اجل عدم وقوع حوادث الحريق.

واكد قائممقام السليمانية على انه اذا علمت الادارة ان اي شخص يكون سببا في اشعال الحرائق في تلك المناطق ستقوم قوات الشرطة باعتقاله وسيواجه عقوابات قانونية، مشيرا الى ان تلك المناطق سياحية ويجب على الجميع حمايتها.

وتأتي هذه التصريحات بعد ان تعرض جبل “كويزة”ليلة الثلاثاء الماضي لحريق استمر لاكثر من ساعتين قبل ان تتمكن فرق الاطفاء والدفاع المدني من السيطرة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تلاحق المتسببين بحرائق جبل “كويزة”) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تلاحق المتسببين بحرائق جبل “كويزة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).