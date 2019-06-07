الحكيم يسترضي إيران لاستعادة مكانته ضمن معسكر أتباعها في العراق

2019/06/07 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي يشكو تهميش شركائه له وعدم تمكينه من حصّته في التركيبة الحكومية، يجد الفرصة مواتية للقفز من

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