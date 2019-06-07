ضغوط دولية لإعادة فرقاء الأزمة السودانية إلى الحوار

2019/06/07 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – أثمرت الضغوط الدولية المسلطة على طرفي الحوار في السودان إظهار رغبة أوضح في العودة إلى الحوار سواء من بوابة الحماس

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