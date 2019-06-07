ترامب وماكرون يأملان باستئناف المفاوضات مع إيران

2019/06/07 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون عن قدر من وحدة الموقف بشأن الملف النووي الإيراني اليوم الخميس، وأعربا عن الأمل

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