واشنطن بوست: هناك أمل للديمقراطية بالسودان والعالم مدعو لتحقيقه

2019/06/07 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن ثمة آمالا تلوح في الأفق نحو تحقيق شكل من أشكال الديمقراطية في السودان، غير أنها تضيف

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