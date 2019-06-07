2019/06/07 | 06:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملايين أخرى مهدرة..إعادة بناء قصر أردوغان الصيفي تثير جدلا رغم أزمة الليرة التي تمر بها تركيا وانعكاساتها السلبية على اقتصاد البلاد، طلب الرئيس رجب طيب أردوغان هدم وإعادة بناء بعض من أجزاء قصره الرئاسي الصيفي الذي يشيّد حاليا، وهو ما سيكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات.وقدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إركيك، طلبا لإجراء تحقيق برلماني حول تقارير بشأن قصر الإقامة الصيفية لأردوغان، الذي لا يزال قيد الإنشاء، في خليج أوكلوك ببلدة مرماريس الساحلية جنوب غربي البلاد .وقال إركيك إن الدولة أنفقت حتى الآن 330 مليون ليرة (57.6 مليون دولار) على بناء قصر الإقامة الصيفية، منذ بدء عملية الإنشاءات قبل 3 سنوات.وكانت الحكومة التركية قد خصصت 30 مليون ليرة (5.2 مليون دولار) للمبنى في عام 2019، بحسب النائب.ونقل عن سياسي معارض، قوله إنه "وفقا للادعاءات، فإن الرئيس وأسرته لم يعجبهم بعض أجزاء القصر الصيفي، وسيتم هدم تلك الأجزاء وإعادة بنائها بما يتماشى مع مطالبهم".وتساءل السياسي : "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فما أجزاء القصر التي لم تكن تروق لهم؟ كم سيكلف تسوية تلك الأجزاء وإعادة بنائها؟".وقبل البدء في تشييده، أثار القصر سخطا شعبيا، حيث تم قطع حوالي 50 ألف شجرة على مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع من أجل تخصيص مساحة لسكن أردوغان الصيفي الفخم.ويقع القصر الرئاسي التركي الرئيسي الذي يطلق عليه "القصر الأبيض" في ضواحي العاصمة أنقرة، وهو بناء حديث افتتحه أردوغان في عام أكتوبر عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملايين أخرى مهدرة.. إعادة بناء قصر أردوغان الصيفي تثير جدلا) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملايين أخرى مهدرة.. إعادة بناء قصر أردوغان الصيفي تثير جدلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).