الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب في بقايا محصول الحنطة شرقي ديالى

2019/06/07 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد حريق نشب في بقايا محصول الحنطة في قضاء بلدروز شرقي ديالى.

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