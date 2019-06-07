هواوي تحذر واشنطن من

2019/06/07 | 06:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤول تنفيذي بارز في شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي"، الخميس، إنه يأمل في أن يحل الوضع العدائي بين الشركة والولايات المتحدة، وحذر من أن واشنطن "ستطلق الرصاص على قدمها" إذا أعرضت عن التكنولوجيا الصينية.

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