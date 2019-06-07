2019/06/07 | 07:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر صحفية بمقتل 64 عنصراً من قوات النظام السوري، وأسر أكثر من ٢٠ في المعارك الأخيرة في ريف حماة، شمال غرب سوريا.وأضاف أن حركة نزوح كبيرة سجلت من منطقتي محردة و السقيلبية بريف حماة باتجاه مدينة حماة، نتيجة تقدم هيئة تحرير الشام باتجاه المنطقتين.كما أكد أن النقطة الروسية في تل صلبا بريف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 64 عنصراً من قوات النظام السوري و أسر 20 اخرين في اشتباكات مع المعارضة وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 64 عنصراً من قوات النظام السوري و أسر 20 اخرين في اشتباكات مع المعارضة) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 64 عنصراً من قوات النظام السوري و أسر 20 اخرين في اشتباكات مع المعارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).