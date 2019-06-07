2019/06/07 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السودانية أن “بعض الفئات الخارجة عن القانون” هاجمت مقرات تابعة لها في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، وحاولت اقتحام سجن كوبر بالعاصمة لإطلاق سراح رموز النظام السابق.وقالت قيادة الشرطة السودانية في بيان صدر أن “بعض الفئات الخارجة عن القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن حاولت استغلال الظرف باستهداف مقار وأقسام الشرطة بالعاصمة وبعض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة السودانية : فئات خارجة عن القانون حاولت اقتحام “سجن كوبر” لتحرير رموز النظام السابق وكالة الاستقلال.

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