إنتر ميلان يرغب بضم “تربيير” لاعب توتنهام

2019/06/07 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم نادي إنتر ميلان الإيطالي، لسباق التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي، وفقًا لتقرير صحفي.فقد ذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن إنتر ميلان بدأ يزاحم يوفنتوس ونابولي، في سباقهما لضم كيران تريبير، الظهير الأيمن لتوتنهام.وأضافت أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، يعتبر الظهير الإنجليزي هدفًا محوريًا لتدعيم الفريق، …

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