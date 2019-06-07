اندلاع حريق كبير في محاصيل زراعية غربي الرمادي

2019/06/07 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائمقام قضاء القائم غربی محافظة الانبار العراقية احمد الدليمي، امس الخميس، اندلاع حريق كبير في محاصير زراعية غرب الرمادي، فيما اكدت ان الدفاع ال...

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