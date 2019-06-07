2019/06/07 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن ذاكرة مكانبقلم: دينا سليم حنحنرمــوز ورقـــي ومعاملــة ورحمـــة وانتحــار وخلــود.سوف أذهب بكم إلى القدس، وسوف أعرج قليلا إلى إيطاليا وباريس أيضا، بما أننا احتفلنا قبل شهر بعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية.لن يكون مقالي دينيا رغم اضطراري باقتباس بعض الأسفار من الكتاب المقدس، لكنني تعمدت إلى شرح بعض الحقائق التي حصلت أثناء رحلة الآلام التي مر بها السيد المسيح.وتصادف في ذات ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دينا سليم حنحن - رموز ورقي ومعاملة ورحمة وانتحار وخلود.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دينا سليم حنحن - رموز ورقي ومعاملة ورحمة وانتحار وخلود.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).