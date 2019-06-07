القاسمي بدرالدين - رسالة في التعايش والتسامح

2019/06/07 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #القاسمي_بدرالدين سيدي رضوان في 07 يونيو 2019.ان الذي يرفضك بصدق، بسبب اختلاف طفيف في مواقيت الصلاة ، هو افضل ممن يتقبلك نفاقا.ما اعلمه اني لم اكن مباليا بشيء وانا امسك يدك.كل الاختلافات التي كانت بيننا على مستوى المواقف، والأيديولوجيا، والتقديرات، والآراء، والثقافة بما فيها الدين، كلها تذوب أمام شيء يسمى الحب.-فلما وضعت بيننا كل تلك الحدود؟ -و هل هاته التفاصيل قوية بما يكفي لتجهض ال......

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