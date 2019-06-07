طائرة تصطدم بسقف منزل وينجو قائدها

2019/06/07 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

نجا قائد طائرة من حادثة مرعبة عندما ارتطمت طائرته بسقف منزل.



وكان قائد الطائرة الذي أصيب بجروح طفيفة ف...

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