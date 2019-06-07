2019/06/07 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نجا قائد طائرة من حادثة مرعبة عندما ارتطمت طائرته بسقف منزل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طائرة تصطدم بسقف منزل وينجو قائدها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
نجا قائد طائرة من حادثة مرعبة عندما ارتطمت طائرته بسقف منزل.
وكان قائد الطائرة الذي أصيب بجروح طفيفة ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
طائرة تصطدم بسقف منزل وينجو قائدها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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