2019/06/07 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

حقق منتخب هولندا فوزاً مهماً ومثيراً على حساب نظيره إنجلترا وفاز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هولندا تقصي إنجلترا وتتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هولندا تقصي إنجلترا وتتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).