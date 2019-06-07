الأنبار تنجو من حمام دم بعد إحباط هجوم 7 انتحاريين

2019/06/07 | 08:10

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بغداد :سومر نيوز

نجت منطقة البغدادي في الأنبار، يوم الأربعاء، من حمام دم، بعد إحباط الاستخبارات العسكرية عملية انتحارية...

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