هولندا تقصي إنجلترا وتتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا

2019/06/07 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية :الفرات نيوز} حقق منتخب هولندا فوزاً مهماً ومثيراً على حساب نظيره إنجلترا وفاز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي جمعتهما بالبرتغال في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وتأهل منتخب هولندا رسمياً إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الأولى عام 2019 لمواجهة منتخب البرتغال على ملعب دراجاو بمدينة بورتو يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو.وقدم الفريقين مباراة كبيرة ومثيرة للغاية استحقا عليها الثناء، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء الدفاعية هى التي حسمت الأمور لصالح منتخب هولندا بقيادة مدربه الوطني رونالد كومان.وضرب منتخب هولندا بهذا الفوز موعداً في اللقاء النهائي أمام منتخب البرتغال مستضيف الأدوار النهائية لنسخة بطولة دوري أمم أوروبا الأولى، يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو.انتهى

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