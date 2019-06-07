2019/06/07 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3vDs55Jgweo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاشم سلمان يناشد الشباب الي رايحين للزوراء) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هاشم سلمان يناشد الشباب الي رايحين للزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).