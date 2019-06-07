2019/06/07 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي الكردستاني: ستشكل حكومة الاقليم بمشاركة الاتحاد الوطني او غيابه اكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اوميد خوشناو، على تشكيل حكومة إقليم كردستان بمشاركة الاتحاد الوطني او غيابه.وقال خوشناو في تصريح صحفي، أن" أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان بارزاني القسم القانوني سيجري في موعده المحدد وكذلك عملية تشكيل الحكومة سواء أشارك الاتحاد الوطني أم لا".واضاف "لن تتوقف العملية بأي شكل من الأشكال، وستجري في موعدها المقرر بمشاركة الاتحاد الوطني أو غيابه".وأضاف" نأمل أن تضع كل الأطراف الخلافات جانباً، كي نشكل حكومة قويةً، تكون على مستوى المرحلة".وعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً لمناقشة عدة قضايا أهمها مشاركة الحزب في مراسم أداء القسم القانوني المقرر تنظيمها في العاشر من حزيران الجاري في قاعة سعد عبدالله بأربيل.

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