الخارجية الايرانية ترد على تصريحات الرئيس الفرنسي

2019/06/07 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رده على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي ونظيره الاميركي اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الجمعة, ان طرح موضوعات لاصلة لها باتفاقية العمل

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