دبي.. مصرع 17 شخصاً إثر تعرض حافلة عُمانية لحادث سير

2019/06/07 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم عمانيان، والباقون من جنسيات أوروبية وآسيوية

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