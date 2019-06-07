بابل: القبض على لص بالجرم المشهود بمنطقة الأسواق وسط الحلة

2019/06/07 | 08:42

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية شرطة بابل، الخميس، عن القاء القبض على لص من أهالي محافظة النجف بالجرم المشهود وسط الحلة.

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