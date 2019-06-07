2019/06/07 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام كردية بإستقبال محافظة دهوك في اقليم كردستان نحو

خمسة عشر الف سائح بمناسبة عيد الفطر.Lvoتقارير اعلامية كردية أوضحت أن عدد السياح الذي زاروا محافظة دهوك

بداية عيد الفطر بلغ نحو خمسة عشر الف سائح غالبيتهم من وسط وجنوب

البلاد ، واشارت الى ان اعداداً اخرى من السياح قد تصل الى المحافظة

اليوم الجمعة لقضاء ايام العيد بالمناطق السياحية في دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك تستقبل 15 ألف سائح من وسط البلاد وجنوبه) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك تستقبل 15 ألف سائح من وسط البلاد وجنوبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).