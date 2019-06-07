2019/06/07 | 08:55

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إندلاع حرائق جديدة بحقول زراعية شمال شرقي كركوك

اندلعت حرائق جديدة في حقول زراعية شمال شرقي كركوك .

مصدر أمني أوضح ان حرائق اندلعت بحقول زراعية في ناحيتي قره اهنجير

وخالوا بازياني شمال شرقي كركوك ، وأضاف ان فرق الاطفاء هرعت الى

مواقع الحرائق وباشرت بعملية اطفائها ومنع امتدادها الى حقول اخرى .

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