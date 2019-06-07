2019/06/07 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أبلغت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي بأن التحقيق الأولى بشأن العمليات التخريبية، التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحلها، يشير إلى تورط إحدى الدول، على الأرجح.ولم تحدد الإمارات جهة بعينها تعتقد بأنها وراء الهجمات، التي وقعت الشهر الماضي واستهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة نرويجية وأخرى إماراتية.وأفاد تقرير إماراتي بأن الهجمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات: الهجوم على ناقلات النفط “يحمل بصمات عملية معقدة” وكالة خطوة برس.

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