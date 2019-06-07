تفسير لغز حرارة إكليل الشمس

2019/06/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض علماء جامعة ميشيغان تفسيرا لسبب كون حرارة الطبقة الخارجية لجو الشمس التي تسمى الإكليل أكبر بكثير من سطح الشمس نفسها.ويأملون تأكيد فرضيتهم بواسطة

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