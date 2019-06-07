المكسيك ترضخ للتهديدات الأمريكية

2019/06/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا

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