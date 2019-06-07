2019/06/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الفوز على انجلترا بثلاثة أهداف لهدف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تنتزع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية وتستعد لمواجهة البرتغال ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تنتزع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية وتستعد لمواجهة البرتغال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).