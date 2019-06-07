علاوي يحضر اجتماعات مهمة لمجلس العلاقات العربية والدولية

2019/06/07 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر اياد علاوي رئيس المنبر الوطني اجتماعات مهمة لمجلس العلاقات العربية والدولية لمناقشة ‏التصعيد الذي تشهده المنطقة .‏ ‏ ‏ وذكر المكتب الاعلامي للمنبر الوطني في بيان صحفي :” ان علاوي اجرى ايضاً لقاءات مع عدد من المسؤولين في ‏الدول العربية،هدفها وضع مقترحات لتأمين سلامة المنطقة العربية واحتمالات ما قد يحصل “، مبينا :” ان […]

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