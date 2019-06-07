الرئيس الجزائري المؤقت يدعو لحوار شامل تمهيدا للانتخابات

2019/06/07 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أمس الخميس كل الأحزاب إلى حوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو تموز.وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي لم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة.وكان المجلس الدستوري قد ألغى يوم الأحد الانتخابات

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