اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد لحسم محافظ كركوك

2019/06/07 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعتزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني على عقد اجتماع جديد لحسم منصب محافظ كركوك.وبحسب وسائل اعلام مقربة من الاتحاد فان الاجتماع تقرر عقده يوم الاحد المقبل.ويعقد الاجتماع في اربيل لبحث المرشحين المحتملين لمحافظ كركوك.

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