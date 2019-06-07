انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

2019/06/07 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، من منتصف ليلة الجمعة، بمشاركة ستة مرشحين للرئاسة، وستستمر الحملة 15 يوما.وذكرت وسائل الإعلام الموريتانية أن اللافت في هذه الحملة الانتخابية أن نصف المرشحين الـ6 قرروا افتتاحها خارج العاصمة نواكشوط، التي تشكل وحدها قرابة ربع ناخبي البلد.وبالتزامن مع انطلاق حملات المرشحين الرسمية، من المناطق التي […]

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