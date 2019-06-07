2019/06/07 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش من وراء الحملة الظالمة على الشيوعيين ؟..سؤال ربما يراود الكثيرين في توقيته ومكانه ، وما المطلوب من الشيوعيين وحزبهم تقديمه لهؤلاء ؟..وقبل كل شيء !..من هؤلاء الذين يبدو للمتتبعين والمراقبين بأنهم طلاسم ويعملون في الخفاء وبعيدا عن الأنظار والعيون وفي عتمة الليل الدامس الظلام ؟ ..وماذا عمله الشيوعيين وأصدقائهم لهؤلاء الطلاسم ، ليصبوا جام غضبهم وحقدهم وكراهيتهم ، ويستمرون في غيهم ال......

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