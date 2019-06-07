2019/06/07 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش من وراء الحملة الظالمة على الشيوعيين ؟..
سؤال ربما يراود الكثيرين في توقيته ومكانه ، وما المطلوب من الشيوعيين وحزبهم تقديمه لهؤلاء ؟..
وقبل كل شيء !..
من هؤلاء الذين يبدو للمتتبعين والمراقبين بأنهم طلاسم ويعملون في الخفاء وبعيدا عن الأنظار والعيون وفي عتمة الليل الدامس الظلام ؟ ..وماذا عمله الشيوعيين وأصدقائهم لهؤلاء الطلاسم ، ليصبوا جام غضبهم وحقدهم وكراهيتهم ، ويستمرون في غيهم ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق محمد عبدالكريم الدبش - من وراء الحملة الظالمة على الشيوعيين ؟..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سؤال ربما يراود الكثيرين في توقيته ومكانه ، وما المطلوب من الشيوعيين وحزبهم تقديمه لهؤلاء ؟..
وقبل كل شيء !..
من هؤلاء الذين يبدو للمتتبعين والمراقبين بأنهم طلاسم ويعملون في الخفاء وبعيدا عن الأنظار والعيون وفي عتمة الليل الدامس الظلام ؟ ..وماذا عمله الشيوعيين وأصدقائهم لهؤلاء الطلاسم ، ليصبوا جام غضبهم وحقدهم وكراهيتهم ، ويستمرون في غيهم ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صادق محمد عبدالكريم الدبش - من وراء الحملة الظالمة على الشيوعيين ؟..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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