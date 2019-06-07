استشهاد مدني بنيران مسلحين في بعقوبة

2019/06/07 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني في ديالى ، الجمعة، باستشهاد مدني بنيران مسلحين بأطراف بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال المصدر لمراسل وكالة /المعلومة/، إن” مدنيا استشهد بنيران مسلحين قرب قرية كصيبة بأطراف مدينة بعقوبة”.وأضاف المصدر، أنه” تم نقل جثة الضحية للطب العدلي وفرض طوق امني حول مكان الحادث وبدأت الأجهزة المعنية بالتحقيق”.انتهى/25

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