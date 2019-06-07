2019/06/07 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف تقرير صحفي إسباني، الجمعة، عن سبب تأخر ريال مدريد في الإعلان عن صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.ووفقا لبرنامج El Chiringuito الإسباني، فإن الصفقة أنجزت بالفعل بين الناديين، ولكن تشيلسي يراجع بنود العقود التي صاغها مع النادي الملكي.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد هازارد مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سر تأخر ريال مدريد في الإعلان عن ضم هازارد وكالة خطوة برس.

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