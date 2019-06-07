2019/06/07 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت مصادر حكومية عن إطلاق السلطات السورية سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” فجر الجمعة.وأكدت المصادر أن “عبعوب غادر سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث يقيم في العاصمة بيروت، عقب إطلاق سراحه”.ولم تذكر المصادر أي معلومات أخرى حول الموضوع، مشيرة إلى وجود اتصالات بين حكومتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق سراح أمين بغداد السابق من سوريا وكالة خطوة برس.

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