بالصور.. اعتقال متهم في الديوانية ضبط بمنزله 3 عجلات من دون اوراق رسمية

2019/06/07 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة، القاء القبض على رجل وضبط عجلات من دون اوراق رسمية في منزله.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان"مديرية الأمن الوطني في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد أن ضبطت في منزله ثلاثة عجلات نوع ملكة وعجلتان نوع ماجيستا من دون أوراق رسمية".واضاف البيان، انه "تم على الفور التحقيق مع المتهم بغية احالته إلى القضاء".انتهى

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