2019/06/07 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في التوصل لاتفاقية تجارية مع الصين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "نعم، بالتأكيد، سأحقق اتفاقية تجارية مع الصين"، مضيفا أن "الصين تريد بالفعل إبرام اتفاق".وختم، قائلا: "أود أن أبرم اتفاقًا، لكن ما فعلوه كان سيئًا للغاية.



لدينا اتفاق، وحاولوا تغيير شروط الاتفاق.



لا يمكنهم فعل ذلك".وكانت الصين ردت، الشهر الماضي، بالمثل على إجراءات أمريكية تفرض رسوما على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين، انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعرب عن ثقته من التوصل لاتفاقية تجارية مع الصين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعرب عن ثقته من التوصل لاتفاقية تجارية مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).