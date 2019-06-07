المثنى تعلن إعادة العمل بخطين لنقل الطاقة

2019/06/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية توزيع كهرباء المثنى مساء أمس الخميس، عن إعادة العمل بخطي ( قادسية – شمال الرميثة) و ( السماوة – الحمزة ) فيما أشارت إلى أن مستوى التجهيز سيعود إلى ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل.وذكرت المديرية في بيان تلقى النعيم نسخة منه أن الخطوط التي تعتبر مغذية لأغلب مناطق المحافظة أعيدت إلى الخدمة، …

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