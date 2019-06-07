2019/06/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، القاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم ست قطع تماثيل اثرية ضمن تقاطع باب المعظم في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر ، اليوم، (6 حزيران 2019)، انه "خلال ممارسة امنية لدوريات النجدة ومفارز الجريمة المنظمة ومفارز من فوج طوارئ بغداد الخامس واستخبارات بغداد تم القاء القبض على اربعة اشخاص داخل عجلة نوع (النترا)".

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، أنه "ضبط بحوزتهم ست قطع تماثيل اثرية ضمن تقاطع باب المعظم في منطقة شارع فلسطين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر أمني: القبض على أشخاص بحوزتهم تماثيل اثرية في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر أمني: القبض على أشخاص بحوزتهم تماثيل اثرية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).