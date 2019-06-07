2019/06/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغت الإمارات العربية المتحدة، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قرب سواحلها، كانت معقدة ومنسقة وتقف ورائها احدى الدول.

وذكرت الحكومة الامارات في وثيقة الافادة التي قدمتها لمجلس الامن، اليوم 7 حزيران 2019، الى جانب كل من السعودية والنرويج، ان نتائج التحقيق الذي اجرته بشأن حادثة الاعتداء على حاملات النفط في الـ12 من ايار الماضي، اشارت الى وجود عمليات معقدة ومنسقة نفذتها احدى الدول.

واضافت، ان عملية الهجوم تطلبت خبرة في قيادة الزوارق السريعة وغواصين مدربين ثبتوا على الأرجح ألغاما بحرية في السفن بقدر كبير من الدقة تحت سطح الماء، بهدف تعطيل السفن وليس إغراقها، فيما لم تشر اصابع الاتهام الى ايران او دول اخرى.

يذكر ان الولايات المتحدة اتهمت في وقت سابق الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء هجمات تعرضت لها ناقلات نفط داخل المياه الاقليمية للامارات، فيما نكرت طهران تلك الاتهامات ودعت إلى إجراء تحقيق في الموضوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإمارات لمجلس الامن: الهجوم على السفن معقد ومنسق وتقف ورائه احدى الدول) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإمارات لمجلس الامن: الهجوم على السفن معقد ومنسق وتقف ورائه احدى الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).