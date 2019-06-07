مغنية أوبرالية مصرية تحصل على جائزة من أوبرا باريس

2019/06/07 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغنية أوبرالية مصرية تحصل على جائزة من أوبرا باريسحازت الميتروسوبرانو المصرية، فرح الديباني، جائزة الغناء الأوبرالي من أوبرا باريس الوطنية، وهي من بين الفنانين الملتحقين بأكاديمية الأوبرا منذ سبتمبر 2016.حصلت الديباني على جائزة الغناء الأوبرالي الشاعري من جمعية التواصل مع أوبرا باريس التابعة لأوبرا باريس الوطنية عن العام الماضي 2018، إلى جانب زميل لها هو التينور البولندي، ماسيي كفاسنيكوفسكي.في عام 2013 حصلت فرح الديباني على الجائزة الثالثة من مسابقة "جويلو بيروتي" الدولية للغناء الأوبرالي، وغنّت دور كورنيليا من أوبرا "يوليوس قيصر" لجورج فريدريك هاندل (1685-1759) في أوبرا القاهرة، وفي عام 2014 ظهرت في دور راميرو في أوبرا "فتاة الحديقة" لفولفغانغ أماديوس موتسارت (1756-1791)، ودور ديدو في أوبرا هنري بورسيل (1659-1695) "ديدون وإينيي" على مسرح "راديال سيستم" في برلين، ولعبت دور البطولة في أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه (1838-1875) على خشبة مسرح أوبرا كولن الجديدة عام 2015.أطلقت عليها مجلة "عالم الأوبرا"الألمانية أفضل موهبة أوبرالية شابة، وحصلت أيضا على جائزة "مؤسسة فاغنر" وغنّت بهذه المناسبة على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين، وفي مهرجان بايرويث.

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