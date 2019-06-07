2019/06/07 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة جريئة..نادين نسيب نجيم "تحلق" شعر رأسها!انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من الحلقة الأخيرة لمسلسل "خمسة ونص" يظهر الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حليقة الرأس بالكامل.ويصور المشهد المأخوذ من الحلقة الأخيرة للمسلسل، الذي عرض في رمضان هذا العام، تخلي نادين عن شعرها نهائيا تضامنا مع مرضى السرطان، حيث تلعب فيه دور الطبيبة "بيان" المختصة بالأورام السرطانية.ونشرت نجيم تغريدة في حسابها على "تويتر" قالت فيها: "هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامنا وحبا بكم أتمنى الشفاء العاجل، وشكرا لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكرا لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هالشعور"

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