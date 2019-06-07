الدفاع المدني في كركوك يخمد 23 حريقاً في يوم واحد

2019/06/07 | 09:37

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بغداد اليوم- كركوك

قالت مديرية الدفاع المدني العامة، الجمعة (7 أيار 2019)، إن مفارز الإطفاء في كركوك، تمكنت من ...





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